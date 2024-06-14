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14:06, 14 июня 2024Россия

В России захотели запретить эвакуировать автомобили с одним знаком

В России предложили запретить эвакуировать машины со знаком «Инвалид»

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В России захотели запретить задерживать и эвакуировать за нарушение правил дорожного движения (ПДД) автомобили со знаком «Инвалид». Соответствующее предложение внесут в Госдуму 14 июня, пишет «Российская газета».

Как отмечают авторы законопроекта, инициативу разработали для удобства людей с инвалидностью. К примеру, инвалиду-колясочнику будет проблематично добраться до отделения Госавтоинспекции и забрать автомобиль со штрафстоянки. В частности, предлагается вместо штрафстоянки припаркованные с нарушением машины с опознавательным знаком перевозить в место, где они не будут мешать проезду других автомобилей и проходу пешеходов. Водитель сможет найти отбуксированную машину по информации, которую ему пришлют через портал госуслуг и в СМС-сообщении.

Однако если нарушение ПДД окажется более серьезным — например, водитель окажется пьян или у него не будет с собой документов — автомобиль задержат и эвакуируют.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит военным и добровольцам пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены этого удостоверения.

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      Елена Торубарова
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