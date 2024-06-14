В российском регионе школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Кемеровской области школьный автобус, внутри которого были дети, попал в ДТП

В Кемеровской области, школьный автобус, который вез детей, попал в аварию. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла в районе восьми часов утра по местному времени на дороге Кемерово-Новокузнецк. После случившегося прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов.

Как уточнили в управлении МВД по Кузбассу, пострадали пять человек. Автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем, после чего оба транспортных средства съехали с проезжей части.

«В салоне автобуса передвигались 9 пассажиров. Пятеро из них, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение с травмами легкой и средней степени тяжести. Более подробная информация уточняется», — уточнили в полиции. Там добавили, что причины аварии устанавливаются.

Ранее в Приморском крае автобус со школьниками попал в аварию. ДТП произошло на дороге Шкотово — Партизанск. Автобус вез 21 школьника и одного сопровождающего с экскурсии из Владивостока. Предварительно, водитель автобуса не уступил дорогу легковому автомобилю, из-за чего столкнулся с ним и опрокинулся.