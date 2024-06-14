Жительница СНГ описала цены на продукты в Японии фразой «можно разориться»

Жительница Казахстана описала цены на продукты в японских супермаркетах фразой «можно разориться». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша из СНГ Мадина сообщила, что в популярной азиатской стране разнообразие продуктов зашкаливает. Девушка сообщила, что в магазинах никто не торопится, ведь японцам нужно время подумать, что бы сегодня съесть на ужин.

«Здесь принято покупать продукты на один день, — пояснила автор ролика. — Поэтому часто в здешних супермаркетах вы заметите размеры порций или, к примеру, яблоки по одной штуке в упаковке».

По словам Мадины, ее сын был шокирован ценами. Так, 100 граммов говяжьего фарша стоит примерно 2,7 доллара (237 рублей), а 100 граммов куриного — 2 доллара (175 рублей).

«В нашем случае на семью из трех человек мы берем четыре упаковки говяжьего фарша, — добавила блогерша. — С такими ценами можно разориться, поэтому я научилась готовить по-японски — рагу с овощами и к столу подавать большое количество закусок. Местные овощи стоят относительно недорого».

Девушка отметила, что к еде в Японии нельзя относиться халатно. «В будни нужно есть скромно, просто поддерживать жизнь в теле, — подчеркнула она. — А вот смаковать до упаду и трапезничать — в выходные, в качестве награды за хорошую трудовую неделю».

Ранее российский путешественник побывал в Афганистане и раскрыл стоимость продуктов в супермаркетах. От цен в магазине ABC в Кабуле у него «челюсть отвисла». Он отметил, что этот супермаркет в основном рассчитан на иностранцев и зажиточных местных.