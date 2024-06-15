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16:12, 15 июня 2024Бывший СССР

Ермак заявил о поиске возможностей передать Москве наработки с саммита по Украине

Ермак: Киев ищет возможность передать РФ наработки с саммита по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Киев ищет возможности передать Москве наработки по «формуле мира» с саммита в Швейцарии. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «24 канал» в Telegram.

Он отметил, что украинская сторона четко относится к своей «формуле мира». По его словам, 15-16 июня лидеры стран будут обсуждать принципы будущего совместного плана, который планировалось сделать на основе условий Киева.

«Потом, когда этот совместный план будет готов, мы ищем возможности представить этот план представителю России», — сказал Ермак. Он предположил, что это может произойти на втором саммите.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что повестка мирной конференции по Украине в Швейцарии ломается после слов президента России Владимира Путина. Он также отметил, что предложенная лидером республики Владимиром Зеленским «формула мира» недостижима.

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      Кристина Есикова
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