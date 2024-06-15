Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО на Украине

Минобороны России: на Украине уничтожены пусковые установки HIMARS и М270 MLRS

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили на Украине пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«Уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США», — заявили в Минобороны.

Ведомство уточнило, что группировка нанесла поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии Украины, располагавшимся в Днепропетровской области. По данным министерства, потери украинских войск составили «до 75 военнослужащих и 3 автомобиля».

Минобороны отметило, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника с поражением живой силы и техники.

Группировка «Восток», в свою очередь, заняла более выгодные рубежи.