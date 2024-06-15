Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 15 июня 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО на Украине

Минобороны России: на Украине уничтожены пусковые установки HIMARS и М270 MLRS

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили на Украине пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«Уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США», — заявили в Минобороны.

Ведомство уточнило, что группировка нанесла поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии Украины, располагавшимся в Днепропетровской области. По данным министерства, потери украинских войск составили «до 75 военнослужащих и 3 автомобиля».

Минобороны отметило, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника с поражением живой силы и техники.

Группировка «Восток», в свою очередь, заняла более выгодные рубежи.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В США обнародовали проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

      Эрдоган назвал решение для восстановления мира на Ближнем Востоке

      Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО на Украине

      США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине

      Капризный ребенок сорвал вылет самолета, возмутил попутчиков и попал на видео

      Шольц оценил вероятность контактов с Путиным

      На Западе оценили предложения Путина по урегулированию конфликта с Украиной

      Кейт Миддлтон впервые за семь месяцев появилась на публике. Что заставило борющуюся с раком принцессу приехать к королю?

      Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов

      Почетный президент РФС отреагировал на появление российских флагов на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше