Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО на Украине

Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили на Украине пусковые установки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.
«Уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США», — заявили в Минобороны.
Ведомство уточнило, что группировка нанесла поражение живой силе и технике формирований 23-й бригады нацгвардии Украины, располагавшимся в Днепропетровской области. По данным министерства, потери украинских войск составили «до 75 военнослужащих и 3 автомобиля».
Минобороны отметило, что подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны противника с поражением живой силы и техники.
Группировка «Восток», в свою очередь, заняла более выгодные рубежи.