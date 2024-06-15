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08:11, 15 июня 2024Мир

На Кубе раскритиковали визит американской подлодки в Гуантанамо

МИД Кубы осудил визит подлодки США Helena на базу в Гуантанамо без приглашения

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио прокомментировал заход на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena. Его слова приводит издание Cubadebate.

Дипломат подчеркнул, что на Кубе знали о присутствии американской подлодки в Гуантанамо, поскольку США информировали власти страны заранее. Однако он осудил действия американских властей, поскольку те не получали приглашения.

«Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы», — отметил он.

13 июня сообщалось, что США направили на Кубу подлодку на фоне визита российских кораблей. Тогда американское командование заверило, что подлодка находится в заливе на Кубе в рамках планового визита.

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      Марина Совина
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