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17:08, 15 июня 2024Бывший СССР

На Украине отключат бытовых потребителей от линий для критических объектов

На Украине отключат бытовых потребителей от линий, питающих критические объекты

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

На Украине отключат бытовых потребителей от линий, питающих критические объекты, в рамках инвентаризации. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, его цитирует телеканал ТСН.

«Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов», — заявил он.

Слободян добавил, что в городах больше отключений приходится именно на бытовых потребителей. По его словам, инвентаризация должна разгрузить линии электропередачи. При этом он уточнил, что потребителей, которые попадут под графики почасовых отключений, могут присоединить к другим линиям.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что Украина лишилась более половины мощностей, вырабатывающих электричество. В ответ власти республики обвинили издание в работе на Россию, назвав некоторые приведенные факты ложью и подвергнув сомнению ссылки на анонимные источники в украинском кабмине.

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      Кристина Есикова
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