В необходимости участия России в ПА ОБСЕ усомнились

Слуцкий: при визовой дискриминации России нет смысла оставаться в ПА ОБСЕ

Отказ Румынии в выдаче виз российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бухаресте заставляет усомниться в необходимости участия России в организации. Об этом лидер фракции ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в Telegram.

«Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального Собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее», — усомнился парламентарий.

Слуцкий напомнил, что данный вопрос поднимался в Госдуме и Совете Федерации еще в феврале, однако его обсуждение было отложено.

По мнению Слуцкого, организация «превратилась в сборище русофобствующих политиканов», а ее деятельность теперь направлена на реализацию антироссийского курса. «Истерия нагнетается в духе двойных стандартов, что свидетельствуют о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ», — отметил депутат. Он убежден, что ассамблея игнорирует проблемы нарушения прав нацменьшинств, свободы прессы и обстрелов гражданской инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта.

О том, что Румыния отказала в выдаче виз российской делегации, стало известно 14 июня. Согласно ноте румынского Министерства иностранных дел, въезд в страну запрещен всем делегатам в связи с «агрессией против Украины». В Совфеде заявили, что Румыния «вносит вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», и пообещали, что Москва запомнит подобное решение Бухареста.