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09:06, 15 июня 2024Бывший СССР

СБУ задержала украинского блогера за слив данных о переброске западной техники

СБУ задержала блогера Supernova за слив данных о переброске западной техники

Фото: Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогера, администратора Telegram-канала Supernova за слив данных о переброске западной техники. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что мужчина публиковал кадры перемещения техники через границу с Польшей. Зафиксировано пять таких публикаций с 21 февраля 2024 года. Первая из них — видео с расположением траншей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, 23 февраля — кадры переброски военной техники через польскую границу.

23 апреля блогер показал запись с БМП Bradley, которые ожидают отправку на Украину в польском городе Жешув, через три дня в сеть попали кадры с гаубицами М777, направляющимися из Польши на территорию республики, 28 апреля опубликован еще один ролик с перемещением техники.

Последнее обновление в канале было 5 июня. Уточняется, что Supernova уже две недели находится в СИЗО. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы по обвинению в несанкционированном распространении информации о перемещении военной техники.

Ранее СБУ задержала дочь экс-мэра украинского города Полтава. По версии правоохранителей, в 2022 и 2023 годах 36-летняя фигурантка работала на российских выборах. Как уточнили в СБУ, в рамках сотрудничества с партией «Единая Россия» она занималась «распространением прокремлевской агитации» через рекламные стенды.

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      Марина Совина
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