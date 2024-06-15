Стало известно о приостановке работы Euroclear с активами россиян из-за санкций

Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) в связи с американскими санкциями. Об этом стало известно РБК.

НДР попал в список подлежащих санкциям США. Работа с российскими активами Euroclear заморожена «до получения разъяснений», указано в письме депозитария своим клиентам.

13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.