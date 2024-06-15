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11:13, 15 июня 2024Экономика

Стало известно о приостановке работы Euroclear с активами россиян из-за санкций

Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) в связи с американскими санкциями. Об этом стало известно РБК.

НДР попал в список подлежащих санкциям США. Работа с российскими активами Euroclear заморожена «до получения разъяснений», указано в письме депозитария своим клиентам.

13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.

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      Любовь Ширижик
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