Стало известно о приостановке работы Euroclear с активами россиян из-за санкций

Бельгийский депозитарий Euroclear предупредил о приостановке обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) в связи с американскими санкциями. Об этом стало известно РБК.
НДР попал в список подлежащих санкциям США. Работа с российскими активами Euroclear заморожена «до получения разъяснений», указано в письме депозитария своим клиентам.
13 июня Лондон присоединился к введенным США санкциям против Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 пунктов.