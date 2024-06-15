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07:29, 15 июня 2024Россия

В Крыму ответили на требование G7 к России

Представитель Крыма Шонус назвал преступным призыв G7 к РФ выплатить ущерб Киеву

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал требование лидеров стран «Большой семерки» (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Шонус ответил на требование G7 к России и назвал преступным призыв стран к Москве выплатить ущерб Киеву. Он подчеркнул, что власти этих же стран поддерживают Украину, обстреливая и разрушая российские городские жилые кварталы.

«Коллективный Запад вооружает киевский режим для продления горячего конфликта, не замечая, как говорится, в своем глазу бревна, поступательно толкая мир в пропасть ядерного конфликта», — заключил Шонус.

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года.

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      Марина Совина
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