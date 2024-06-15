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09:23, 15 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о бегстве ВСУ под Ямполем

Марочко: ВСУ бежали с позиций под Ямполем, забрав с собой технику

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные бежали с позиций у населенного пункта Ямполь, забрав с собой технику, однако были частично остановлены заградотрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций вооруженными формированиями Украины», — заявил Марочко.

По его словам, украинские войска «бежали, прихватив с собой вооружение и военную технику». Он отметил, что солдаты были остановлены заградотрядами, часть из них были возвращены на позиции.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью заняли село Ивановское, вытеснив солдат ВСУ.

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