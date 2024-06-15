Раскрыта возможность существования планет с жизнью у белых карликов

Университет Висконсин-Мэдисон: наличие водных планет у белых карликов возможно

Ученые Висконсинского университета в Мэдисоне (США) раскрыли возможность существования потенциально пригодных для жизни водных планет, вращающихся вокруг белых карликов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астрономы предполагают, что экзопланеты, проходящие на фоне дисков малых и тусклых белых карликов, могут представлять собой подходящие объекты для изучения планетарной атмосферы. Если такие планеты сохранили свои водные океаны несмотря на взрывные процессы, происходящие на финальном этапе жизни звезд, то это может быть обнаружено с помощью современных телескопов.

Показано, что атмосфера планеты породит достаточно четкий и сильный сигнал, чтобы можно было судить о наличии на ней океана. Интерес представляют планеты, находящиеся на расстоянии 5-6 астрономических единиц от звезды, превращающейся в красного гиганта. Это позволяет им сохранить заметное количество воды, избежав испарения океанов. Однако после бурного роста звезда теряет массу и яркость, поэтому зона обитаемости, где возможно существование жидкой воды, смещается ближе к светилу, на расстояние 0,01 астрономической единицы от него.

Планета может мигрировать ближе к белому карлику благодаря приливным силам. Орбита планеты изменяется из-за динамической нестабильности в системе, ее эксцентриситет (вытянутость) становится высоким как у кометы, после чего планета перемещается на более стабильную и близкую к белому карлику орбиту.

Соблюдение этих условий может сделать водные планеты вокруг белых карликов редкими объектами. Однако учет необходимых критериев поможет сузить поиск потенциально обитаемых планет с жидкими океанами, используя ограниченный ресурс астрономических инструментов.