Авария на подстанции произошла в российском городе

Авария на подстанции произошла в Ростове, часть города осталась без света

В Ростове на подстанции произошла авария. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что на подстанции произошла вспышка. После этого часть Западного района российского города осталась без света. Другие подробности и причины произошедшего неизвестны.

Ранее 15 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за мощного ливня с грозой без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны и исторический центр города. Отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества остаются дома на улицах Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большой Морской, Нахимова, Гоголя, Ялтинской, Академика Крылова, а также Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч.

Спасательные и коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды. Несколько районов остались без света, не ходит общественный транспорт.

