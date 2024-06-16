На Украине жена сдала мужа-военного сотрудникам СБУ

Во Львовской области жена сдала СБУ мужа-военного за якобы сотрудничество с РФ

Во Львовской области жена сдала сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) мужа-военного, который якобы сотрудничал с Россией. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на материалы подозрения.

«23 ноября 2023 года 33-летний Сергей Лебедев через Telegram (…) написал военному, который находился во Львове и служил в воинской части. Лебедев предложил мужчине сфотографировать электроподстанции с разных сторон», — сказано в материале.

Отмечается, что он согласился и привлек к этому супругу, которая жила в городе Сколе. Согласно материалам подозрения, женщина находилась в «уязвимом положении», так как у нее не было денег. Мужчина искал и отправлял жене координаты критических объектов инфраструктуры. В результате она обратилась в полицию.

Ранее СБУ задержала блогера, администратора Telegram-канала Supernova за слив данных о переброске западного вооружения. Как сообщалось, он публиковал кадры перемещения техники через границу с Польшей. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.