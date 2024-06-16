Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 16 июня 2024Бывший СССР

На Украине жена сдала мужа-военного сотрудникам СБУ

Во Львовской области жена сдала СБУ мужа-военного за якобы сотрудничество с РФ

Фото: Seneline / Shutterstock / Fotodom

Во Львовской области жена сдала сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) мужа-военного, который якобы сотрудничал с Россией. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на материалы подозрения.

«23 ноября 2023 года 33-летний Сергей Лебедев через Telegram (…) написал военному, который находился во Львове и служил в воинской части. Лебедев предложил мужчине сфотографировать электроподстанции с разных сторон», — сказано в материале.

Отмечается, что он согласился и привлек к этому супругу, которая жила в городе Сколе. Согласно материалам подозрения, женщина находилась в «уязвимом положении», так как у нее не было денег. Мужчина искал и отправлял жене координаты критических объектов инфраструктуры. В результате она обратилась в полицию.

Ранее СБУ задержала блогера, администратора Telegram-канала Supernova за слив данных о переброске западного вооружения. Как сообщалось, он публиковал кадры перемещения техники через границу с Польшей. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

      Сборная Нидерландов победила Польшу в первом туре Евро-2024

      Стало известно об обысках в ростовском СИЗО после взятия заложников

      Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

      Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по Украине

      В итоговом документе «саммита мира» не нашли пункта о выводе войск

      Президент Чехии высказался об участии России в переговорах в будущем

      Нидерландский вратарь побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Европы

      На Украине назвали провалом «саммит мира» в Швейцарии

      В России высказались об отказе части делегатов подписывать коммюнике на саммите мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше