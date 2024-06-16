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00:00, 16 июня 2024Мир

Пес Байдена вновь покусал агента Секретной службы

ABC News: пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы в 2023 году

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусала еще одного агента Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера. Об этом стало известно телеканалу ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда американский лидер выгуливал пса на территории Белого дома. Когда сотрудник Секретной службы подошел к Байдену, Коммандер укусил его за левую руку через пиджак. «Я отдернул руку и закричал "нет"», — рассказал агент. Он добавил, что когда он закрывал дверь, пес укусил его за ту же руку во второй раз.

Телеканал опубликовал фотографию пиджака, на котором видны следы зубов. При этом уточняется, что кожа сотрудника не была повреждена. «Не могли бы мы, пожалуйста, найти способ надеть на эту собаку намордник», — заявил неназванный агент.

По данным телеканала, овчарку перевезли из Белого дома в октябре прошлого года. За Коммандером числится более 11 укусов сотрудников администрации президента США. В одном из случаев врач Белого дома направил укушенного офицера в местную больницу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность пса Байдена стрессовой обстановкой в Белом доме.

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      Марина Совина
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