Появилось видео с еще одним участником захвата заложников в ростовском СИЗО

Появились кадры с одним из участвующих в захвате заложников в СИЗО террористом

Появилось видео с еще одним террористом, участвующим в захвате заложников в ростовском СИЗО. Кадры приводит Telegram-канал BRIEF.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры СИЗО в Ростове-на-Дону и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков — особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

К зданию следственного изолятора уже стянуты бойцы спецназа, а с самими злоумышленниками ведутся переговоры. Захватчики уже выдвинули свои требования.