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02:32, 16 июня 2024Россия

Путин поздравил медработников и процитировал Чехова

Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и процитировал писателя Антона Чехова. Текст обращения главы государства был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер сообщил, что День медработника — больше, чем профессиональный праздник, так как имеет отношение к каждому жителю страны. Врачи находятся рядом с человеком с момента его рождения, рассказал Путин.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», — указал он.

Путин добавил, что в медицинском сообществе милосердие и сострадание соседствуют со знаниями и ответственностью. «Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, — это "ежедневное испытание на человечность"», — отметил президент.

Ранее Путин поздравил сограждан с Курбан-байрамом. В поздравлении указано, что мусульмане России вносят вклад в единство народов страны. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что данный праздник служит единению людей, раскрывает духовные ценности ислама.

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      Маргарита Пименова
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