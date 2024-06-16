Путин поздравил медработников и процитировал Чехова

Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и процитировал писателя Антона Чехова. Текст обращения главы государства был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер сообщил, что День медработника — больше, чем профессиональный праздник, так как имеет отношение к каждому жителю страны. Врачи находятся рядом с человеком с момента его рождения, рассказал Путин.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», — указал он.

Путин добавил, что в медицинском сообществе милосердие и сострадание соседствуют со знаниями и ответственностью. «Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, — это "ежедневное испытание на человечность"», — отметил президент.

Ранее Путин поздравил сограждан с Курбан-байрамом. В поздравлении указано, что мусульмане России вносят вклад в единство народов страны. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что данный праздник служит единению людей, раскрывает духовные ценности ислама.