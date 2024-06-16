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22:56, 16 июня 2024Экономика

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу

FT: Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Россия в мае 2024 года обогнала США по поставкам газа в Европу. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

«Несмотря на то, что разворот произошел под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа», — говорится в материале. Отмечается, что некоторые восточноевропейские государства по-прежнему зависят от импорта газа из России.

По данным компании, в мае текущего года поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15 процентов от общего объема поставок в страны Европейского союза, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию. В статье отмечается, что доля поставок СПГ из Соединенных Штатов в те же страны составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

В первой половине мая в Центробанке (ЦБ) сообщили, что темпы роста российской экономики по итогам января-марта составили 4,6 процента. Во втором квартале 2024 года, как ожидают в регуляторе, положительная динамика сохранится и составит 4,4 процента в сравнении с апрелем-июнем 2023-го.

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      Марина Совина
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