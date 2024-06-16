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17:03, 16 июня 2024Россия

В России назвали приоритетную военную цель для Российской армии

Депутат Госдумы Шеремет назвал самолеты F-16 приоритетной целью армии России

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет назвал приоритетную военную цель для Российской армии. Его слова передает ТАСС.

Шеремет заявил, что любые зарубежные поставки оружия Украине будут расцениваться Москвой как спонсирование терроризма. Он заявил, что самолеты F-16, которые Дания пообещала передать Украине, станут приоритетной целью российских военных еще на этапе передачи Киеву.

Также депутат подчеркнул, что истребители, предоставленные Данией, не помогут Украине избежать поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ожидает поставок F-16 из Дании. Об этом он сообщил по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По словам украинского лидера, страна получит истребители в ближайшее время.

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