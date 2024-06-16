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18:45, 16 июня 2024Бывший СССР

В Швейцарии назвали загнавшее Украину в ловушку решение Зеленского

Экс-военный Генштаба Швейцарии Бод: отказ от переговоров загнал Киев в ловушку

Фото: Andrew Medichini / AP

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой загнало Киев в ловушку. На эту тему он порассуждал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы видим, что президент Украины на самом деле испытывает страх перед переговорами и, можно сказать, издал указ, который предотвращает любой диалог с Москвой. (...) Теперь Киев попал в такую ловушку, в которую сам себя загнал», — высказался Бод.

Эксперт назвал плохим нынешнее положение Зеленского, потому что, как отметил Бод, украинский лидер знает, что не сможет добиться успеха. «Идея состоит в том, чтобы ослабить, (...) обескровить Москву, но проблема в том, что Россия не обескровлена — Украина обескровлена, и мы сейчас находимся в ситуации, когда Киев попал в свою собственную ловушку», — считает экс-военный.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции возможно при выполнении двух условий: Украина начнет выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официально уведомит об отказе вступления в НАТО.

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      Олег Давыдов
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