Адель вышла на сцену в наряде от Юдашкина

Певица Адель вышла на сцену в платье Дома моды Валентина Юдашкина

Британская певица Адель вышла на сцену в Лас-Вегасе, США, в платье, созданном Домом моды покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом сообщают «Известия».

Представители пресс-службы бренда рассказали журналистам, что мастера под руководством дочери кутюрье, креативного директора Галины Юдашкиной, трудились над нарядом исполнительницы в течение двух месяцев. Изделие, которое сшили по моделям из последней коллекции, представляло собой платье с корсетным верхом, оформленное рукавами и цветочными переливающимися аппликациями. При этом стилист Адель озвучил дизайнерам главное условие — наряд должен быть выполнен в черном цвете.

«Для Адель мы внесли некоторые изменения в модель и создали новое платье для певицы. После долгой кропотливой ручной работы отправили платье команде в Америку», — отметили в Доме моды.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину. Отмечалось, что авторство скульптуры принадлежит народному художнику России Андрею Ковальчуку — вместе с дизайнером он служил в армии в начале 1980-х годов.