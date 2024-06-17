«АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta NG с китайскими запчастями

«Лада.Онлайн»: «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta с китайскими деталями для проверки

«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей Lada Vesta NG с китайскими коробками передач. Об этом сообщило издание «Лада.Онлайн» со ссылкой на предписание компании №32-24 «По проверке уровня масла CVT».

Владельцев автомобилей пригласят в дилерский центр, где специалисты проверят уровень масла в китайском вариаторе. Если он окажется ниже нормы, а дилер найдет стружку, то деталь заменят новой. Все работы будут бесплатными. В компании подчеркнули, что такие акции — нормальное явление во всем мире и призвали не воспринимать их в негативном свете.

Ранее «АвтоВАЗ» сетовал на перебои с поставками комплектующих. Из-за этого компания решила перейти на советскую систему работы, которая предполагает хранение запасов запчастей на складах.

В мае 2023 года стало известно, что большинство автомобилей марки Lada подорожало примерно на 50 тысяч рублей. Однако это не коснулось базовых моделей Lada Granta и Lada Vesta. Lada Granta Classic выросла в цене до 851 тысячи рублей, а внедорожник Lada Niva Travel — до 1,25 миллиона.