Biology Letters: у шмелей нашли логическое мышление

Психологи Университета Стерлинга в Великобритании нашли у диких шмелей способность к логическому мышлению. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

Логическое мышление определяется как тип рассуждений, позволяющих решать проблемы с неполной информацией. В ходе исследования насекомым предстояло решить задачи, аналогичные задаче с двумя чашками, тремя чашками и двумя парами чашек, которые используются в экспериментах с приматами. В этих экспериментах приматам демонстрировались чашки, под одной из которых помещалась награда (в этот момент опускался непрозрачный барьер), а затем показывалась пустая чашка. В случае с тремя чашками третья из них всегда показывалась животному.

Так как обезьяна узнавала, какая из чашек является пустой, и видела, что под третью чашку ничего не прятали, то она могла сделать логический вывод, что награда находилась под второй чашкой.

В ходе предварительного этапа в поле зрение шмелей, помещенных в прозрачную трубочку, помещали две бумажные полоски, но только одну из полосок просовывали в отверстие, чтобы насекомое могло с ней взаимодействовать. Это могла быть полоска, смоченная в растворе с сахарозой, либо без сахарозы. Во время последующего тестирования экспериментатор вводил две полоски, смоченные в воде без сахарозы. Считалось, что шмель делал выбор, когда касался усиками или хоботком одной из полосок. Аналогичным образом проводились испытания с тремя или четырьмя бумажными полосками.

Было шесть испытаний, в котором на предварительном этапе пчелам демонстрировалась полоска с наградой и два испытания — полоска без награды. Интервалы между испытаниями составляли примерно две минуты, и в течение этого времени насекомым разрешалось свободно перемещаться в трубке. При этом они не проходили никакого предварительного обучения.

В ходе исследования 30 шмелей пытались найти полоски бумаги, покрытые сахаром. Расположение и цвет полосок варьировались, но анализ показал, что шмели находили сахар гораздо чаще, чем если бы делали это случайным образом. Это доказывает способность насекомых к логическому мышлению, для которого, как ранее считалось, требуется большой мозг или развитые лингвистические способности.