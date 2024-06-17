Евросоюз стал больше торговать с США и меньше с Китаем

Евростат: Европейский экспорт в Китай упал на полмиллиарда евро

В апреле 2024 года Европейский союз увеличил товарооборот с США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Евростат.

Экспорт вырос до 45,9 миллиарда евро, а импорт до 28,7. В марте эти показатели достигали 44,6 и 27,8 миллиарда соответственно. Торговля с Китаем, напротив, уменьшилась. Если в марте 2024 года европейский экспорт в КНР доходил до 19,7 миллиарда евро, то в апреле он снизился до 19,2 миллиарда. Импорт упал с 36,9 миллиарда до 36,2.

Таков результат усиления торговых противоречий между ЕС и КНР. Очередного снижения товарооборота ждут в июле, когда Евросоюз повысит пошлины на китайские электромобили с нынешних 10 до 17–38 процентов. Кроме того, европейский бизнес готовится к ответным мерам от китайских властей.

Если сравнивать с мартом 2024 года, то в апреле профицит торгового баланса Европейского союза сократился: 22,5 миллиарда евро в первом месяцев весны и 13,9 миллиарда во втором.

Такие результаты могут объясняться конфликтом на Ближнем Востоке, который вызвал проблемы с логистикой и, как следствие, обеспечил рост цен на газ. Еще одна причина сокращение профицита в торговле химической продукцией: с 21,9 миллиарда евро в марте, до 19,8 миллиарда в апреле.

Всего с января по апрель ЕС экспортировал товаров на 851,6 миллиарда евро, а импортировал на 785,4 миллиарда. Таким образом профицит внешней торговли за четыре месяца 2024 года достиг больше 66 миллиардов евро.

По данным Евростата за последние десять лет товарооборот России с ЕС снизился вчетверо. По итогам I квартала 2024 года он сократился до 17,8 миллиарда евро. До введения санкций торговля России со странами Евросоюза доходила почти до 72 миллиардов евро.

Главное таможенное управления КНР в начале июня 2024 года сообщило, что за пять месяцев продажи товаров Европейскому союзу упали на 3,9 процента на фоне слабого спроса.