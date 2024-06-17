Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента о его отставке

Партия Пашиняна сорвала заседание парламента по отставке правительства

Парламентская фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сорвала заседание законодательной палаты, посвященное отставке правительства и его главы, проигнорировав сессию. Об этом со ссылкой на трансляцию из здания Национального собрания сообщает ТАСС.

Сообщается, что кворум для начала заседания в 54 голоса не состоялся. Для участия в заседании зарегистрировались всего 34 депутата от оппозиции из 107 действующих членов законодательной палаты.

Спикер парламента Ален Симонян при этом заявил, что позиция его фракции связана с высоким доверием народа к избранной власти. По его словам, у «Гражданского договора» нет причин участвовать в рассмотрении проекта об отставке кабинета министров.