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18:03, 17 июня 2024Бывший СССР

Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента о его отставке

Партия Пашиняна сорвала заседание парламента по отставке правительства

Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Globallookpress.com

Парламентская фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сорвала заседание законодательной палаты, посвященное отставке правительства и его главы, проигнорировав сессию. Об этом со ссылкой на трансляцию из здания Национального собрания сообщает ТАСС.

Сообщается, что кворум для начала заседания в 54 голоса не состоялся. Для участия в заседании зарегистрировались всего 34 депутата от оппозиции из 107 действующих членов законодательной палаты.

Спикер парламента Ален Симонян при этом заявил, что позиция его фракции связана с высоким доверием народа к избранной власти. По его словам, у «Гражданского договора» нет причин участвовать в рассмотрении проекта об отставке кабинета министров.

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      Глеб Палехов
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