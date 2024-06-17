Глава Полтавской области сообщил об обесточивании 53 тысяч потребителей в результате удара

Глава Полтавской ОВА: 53 тыс. потребителей обесточены из-за удара по энергетике

В результате удара по энергетическому объекту в Полтавской области Украины 53 тысячи потребителей остались без электричества. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

«Из-за удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей», — написал Пронин.

По его словам, аварийные бригады города работают над устранением последствий взрыва, а ситуация находится под контролем.

В апреле президент России Владимир Путин рассказал о причинах ударов Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, это является частью процесса демилитаризации республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс.

Ранее Минобороны России сообщило, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России нанесло удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины. Для поражения позиций противника в зоне ответственности группировки войск «Запад» применялись фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).