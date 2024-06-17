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15:14, 17 июня 2024Силовые структуры

«Гражданина РСФСР» осудили в российском городе за призывы к захвату власти

Суд в Хабаровске дал 8 лет «гражданину РСФСР», призывавшему захватить власть

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

1-й Восточный окружной военный суд огласил приговор в отношении 58-летнего жителя Хабаровского края, призывавшего захватить власть. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Восточному военному округу.

Мужчину, считавшего себя «гражданином РСФСР», признали виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ»), 222 («Приобретение и хранение боеприпасов»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповедания») УК РФ. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и запретил размещать обращения и материалы в интернете на два года.

По данным ФСБ, осужденный не признавал легитимность России как суверенного государства, публиковал ложную информацию о Российской армии в сети, оскорблял религиозные чувства верующих и призывал жителей Хабаровского края к насильственному захвату власти. Для этого он убеждал их создавать вооруженные отряды и расправляться с сотрудниками государственных, правоохранительных и судебных органов. При обысках у него изъяли 126 боеприпасов калибра 5,6 миллиметра.

Ранее суд в Волгоградской области назначил троим жителям региона, обвиняемым в подготовке к насильственному захвату власти, по три года тюрьмы. Их признали виновными по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») и части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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