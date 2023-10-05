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12:52, 5 октября 2023Силовые структуры

Трое россиян захотели захватить власть и попали в колонию на три года

В Волгоградской области суд дал по три года мужчинам, готовившим захват власти

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд в Волгоградской области назначил троим жителям региона, обвиняемым в подготовке к насильственному захвату власти, по три года тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Фигуранты признаны виновными по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») и части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, мужчинам запретили руководить общественными объединениями сроком на пять лет, а также участвовать в них четыре года.

Сотрудники ФСБ задержали жителей Волгоградской области, которые готовились к насильственному захвату власти с применением оружия, 29 июня 2022 года. Подозреваемые создали в регионе экстремистскую организацию, на собраниях которой обсуждали планы свержения правительства.

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