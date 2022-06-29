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ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти

Под Волгоградом ФСБ задержала местных жителей за подготовку к захвату власти

Фото: ФСБ / РИА Новости

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти с применением оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что фигуранты создали под Волгоградом экстремистскую организацию. На собраниях они обсуждали планы по свержению правительства с применением легковоспламеняющихся смесей и огнестрельного оружия в отношении российских силовиков и военных. Также они готовили нападение на объекты социальной инфраструктуры.

В отношении задержанных возбудили дела по статье 282 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Им может грозить до десяти лет колонии.

27 июня стало известно, что ФСБ задержала жителя Дагестана за спонсирование теракта в Стамбуле.

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Елизавета Новикова
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