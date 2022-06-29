Спецоперация ФСБ в Волгограде против готовивших захват власти попала на видео

ФСБ показала видео задержания экстремистов в Волгограде, готовивших захват власти

Начало событий в новости ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти

ФСБ показала оперативное видео со спецоперацией по задержанию участников экстремистской организации из Волгограда, готовивших захват власти. Запись публикует издание «Новости Волгограда».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые захватывают подозреваемых.

Ранее 29 июня ФСБ сообщила о задержании жителей Волгоградской области, которые готовились к насильственному захвату власти с применением оружия. Они создали в регионе экстремистскую организацию. На собраниях подозреваемые обсуждали планы свержения правительства с применением в отношении российских силовиков и военных легковоспламеняющихся смесей и огнестрельного оружия. Также они готовили нападение на объекты социальной инфраструктуры.

В отношении задержанных возбудили дело по статье 282 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Им может грозить до десяти лет колонии.