Ле Пен рассказала о ежедневной токсичности Европейского союза

Ле Пен: ЕС каждый день доказывает свою токсичность

Европейский союз (ЕС) каждый день доказывает свою токсичность и не приносит пользы входящим в его состав странам. Об этом заявила лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью испанской газете El Periódico.

«Европейский союз — это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен», — рассказала политик.

Ле Пен подчеркнула, что необходимо реформировать Евросоюз и создать новое объединение. По ее словам оно должно быть «союзом наций», который позволит отстаивать национальные интересы каждого государства. Она также подчеркнула, что подобная модель отношений позволит заново вовлечь Великобританию в европейский интеграционный проект.

Ранее Ле Пен отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае победы ее партии на внеочередных парламентских выборах. Она отметила, что уважает институты французского государства и не стремится поставить их под сомнение.