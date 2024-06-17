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13:18, 17 июня 2024Мир

Ле Пен заявила о невозможности победы Украины

Ле Пен: переговоры с Россией необходимы, так как Украина не способна победить
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Для урегулирования украинского конфликта необходимы переговоры с Россией, так как Украина не способна победить. Об этом заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в беседе с El Periodico.

«Очевидно, что нам придется говорить с Россией, чтобы попытаться найти позитивный для Украины выход из этого конфликта, который она явно не может выиграть», — заявила Ле Пен.

Политик поставила под сомнение возможность «договориться о мире, не разговаривая с одной из воюющих сторон», добавив, что те, кто в нее верят, «больше позируют, чем действуют».

При этом Ле Пен отметила, что в целом поддерживает помощь Украине. Глава партии призвала тщательно продумывать антироссийские санкции таким образом, чтобы они не ударили по Европе.

Ранее Ле Пен отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае победы ее партии на внеочередных парламентских выборах.

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      Елизавета Мытарева
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