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18:31, 17 июня 2024Моя страна

Многодетная россиянка купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла миллион

Жительница Пскова выиграла в лотерею миллион рублей

Фото: slawomir.gawryluk / Shutterstock / Fotodom

Многодетная россиянка выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом пишет aif.ru.

Счастливицей стала жительница Пскова Вероника. Мать троих детей рассказала, что купила лотерейный билет за 100 рублей на одном из популярных маркетплейсов. «Вот так сложилось, что выиграла миллион, — заявила она. — Даже не поверила».

Россиянка не могла приехать в Москву более полугода для оформления выигрыша, поскольку была занята домашними делами. По словам Вероники, выигранные средства пойдут на здоровье и образование детей.

Ранее пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей.

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      Фариза Бацазова
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