«Страна»: на чиновника, назвавшего выход Украины из СССР кидаловом, завели дело

Против сотрудника Министерства образования Украины, назвавшего кидаловом выход страны из СССР, возбудили уголовное дело за «унижение национальной чести и достоинства украинцев», передает издание «Страна.ua».

Как пишет издание, чиновник написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что не всем странам бывшего СССР независимость пошла на пользу, а голосовавшие на референдуме 1991 года выбирали не независимость, а «обещания быстрого обогащения».

Следствие сочло подобные высказывания оскорбительными для украинского народа. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы по статье о дискриминации.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что законопроекты о расширении полномочий Нацгвардии способствуют превращению страны в концлагерь для граждан. По его мнению, полицейские законы, которые подписывает президент Украины Владимир Зеленский, приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с мобилизацией и развалом экономики страны.