На Украине оценили эффективность поставок F-16

Спикер украинских ВВС Евлаш: от поставок F-16 не будет быстрого эффекта

Эффект от поставок американских многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16, которые Запад намерен передать Украине, будет ограниченным и небыстрым. Об этом спикер командования украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Илья Евлаш заявил в эфире телемарафона.

По его словам, эффективность переданных самолетов будет ограничиваться временем, которое потребуется летчикам для освоения в воздухе, а также небольшим объемом первых поставок.

«Мы понимаем, что мы будем получать F-16 постепенно. Конечно, чтобы эффективно выполнять задания разной сложности, нам надо много таких самолетов... Конечно, все зависит от того, какое количество и какой модификации они будут поставлены на Украину», — сказал он.

16 июня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поставок F-16 из Дании в самое ближайшее время.