На Украине оценили объем взяток за бронь от мобилизации в миллиарды долларов

Наталуха: объем взяток за бронь от мобилизации близок к двум миллиардам долларов

Объем взяток за бронь от мобилизации на Украине близок к двум миллиардам долларов в год. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в интервью NV.ua.

Наталуха прокомментировал предложение брони от мобилизации по доходам на Украине. Депутат подчеркнул, что целью законопроекта является борьба с рынком теневого бронирования.

«По нашей оценке и по оценке других центров, объем теневого бронирования в год (...) может доходить до двух миллиардов [долларов]. Вот с чем мы на самом деле боремся», — заявил политик. По его словам, минимальная оценка объема взяток составляет 700 миллионов долларов в год.

Ранее Наталуха рассказал об экономической модели бронирования от мобилизации на Украине. По его словам, целью должно стать бесперебойная работа критически важных для экономики страны сотрудников.