Нарушавшего ПДД мигранта задержали и депортировали из России

Из России депортировали мигранта, который неоднократно нарушал ПДД

В Москве задержали мигранта, который неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД). Его выдворили из России, сообщили в столичном управлении МВД. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину задержали на улице Гончарова, 46-летний приезжий часто нарушал правила дорожного движения после того, как в 2022 году прибыл в Россию. Правоохранительные органы в связи с этим решили запретить ему въезжать в страну на три года.

«Однако в нарушение миграционного законодательства иностранный гражданин не покинул Российскую Федерацию в установленный срок. После чего он был депортирован с территории нашей страны с запретом въезда сроком на пять лет», — отчитались в управлении МВД.

Ранее стало известно, что из России выдворят 15 граждан Узбекистана, которые устроили массовую драку в Туапсе Краснодарского края. В сети за несколько дней до этого появились кадры, на которых группа людей дралась у тротуара — одного из участников потасовки, лежащего на земле, даже били ногами.