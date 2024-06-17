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13:30, 17 июня 2024Россия

Нарушавшего ПДД мигранта задержали и депортировали из России

Из России депортировали мигранта, который неоднократно нарушал ПДД

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали мигранта, который неоднократно нарушал правила дорожного движения (ПДД). Его выдворили из России, сообщили в столичном управлении МВД. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину задержали на улице Гончарова, 46-летний приезжий часто нарушал правила дорожного движения после того, как в 2022 году прибыл в Россию. Правоохранительные органы в связи с этим решили запретить ему въезжать в страну на три года.

«Однако в нарушение миграционного законодательства иностранный гражданин не покинул Российскую Федерацию в установленный срок. После чего он был депортирован с территории нашей страны с запретом въезда сроком на пять лет», — отчитались в управлении МВД.

Ранее стало известно, что из России выдворят 15 граждан Узбекистана, которые устроили массовую драку в Туапсе Краснодарского края. В сети за несколько дней до этого появились кадры, на которых группа людей дралась у тротуара — одного из участников потасовки, лежащего на земле, даже били ногами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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