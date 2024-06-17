Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 17 июня 2024Мир

Песков прокомментировал отношения с подписавшими коммюнике по Украине странами

Песков: Россия продолжит работу с подписавшими коммюнике по Украине странами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия продолжит совместную работу со странами, которые подписали коммюнике по итогам мирной конференции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, коммюнике по Украине не испортит отношения со странами. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти государства. Для России это важно. Мы также будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — сообщил пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал подписание документа такими странами, как Венгрия, Сербия и Турция, которые поддерживают с Россией дружественные контакты.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Бывший российский священник похитил 23 миллиона рублей у епископа

      Глобальные расходы на атомное оружие побили рекорд

      Погодные катаклизмы в Москве объяснили

      Жена российского миллиардера вышла в свет в прозрачном боди

      Исинбаева погасила долги перед ФНС

      Депутат Госдумы показал «место, где не встретишь ни одного мигранта»

      Мужчина узнал об агрессивном раке на поздней стадии и стал счастливым

      МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше