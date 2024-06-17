Песков прокомментировал отношения с подписавшими коммюнике по Украине странами

Песков: Россия продолжит работу с подписавшими коммюнике по Украине странами

Россия продолжит совместную работу со странами, которые подписали коммюнике по итогам мирной конференции по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, коммюнике по Украине не испортит отношения со странами. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти государства. Для России это важно. Мы также будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — сообщил пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал подписание документа такими странами, как Венгрия, Сербия и Турция, которые поддерживают с Россией дружественные контакты.

