Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 17 июня 2024Мир

Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

Песков: результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Результативность конференции по Украине, которая проходила на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня, стремится к нулю. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю», — сказал представитель Кремля.

От также отметил, что озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня.

Организаторы швейцарского «саммита мира» исключили из стран-подписантов итогового коммюнике Иорданию и Ирак. Причины этого решения не называются. Таким образом, под документом подписались 82 делегата — 78 стран и 4 организации.

Россия не была приглашена на первую конференцию в швейцарском Бюргенштоке, однако президент страны Виола Амхерд выразила готовность страны организовать вторую подобную встречу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он считает, что следующее мероприятие должно привести к завершению конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что Крымский мост уже не имеет военного значения. Его уничтожение назвали бессмысленным

      Microsoft решила избавиться от миллиона тонн углекислого газа

      Бывший российский священник похитил 23 миллиона рублей у епископа

      Глобальные расходы на атомное оружие побили рекорд

      Погодные катаклизмы в Москве объяснили

      Жена российского миллиардера вышла в свет в прозрачном боди

      Исинбаева погасила долги перед ФНС

      Депутат Госдумы показал «место, где не встретишь ни одного мигранта»

      Мужчина узнал об агрессивном раке на поздней стадии и стал счастливым

      МИД Китая осудил США за распространение дезинформации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше