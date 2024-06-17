Песков оценил результативность конференции по Украине в Швейцарии

Песков: результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю

Результативность конференции по Украине, которая проходила на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня, стремится к нулю. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю», — сказал представитель Кремля.

От также отметил, что озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня.

Организаторы швейцарского «саммита мира» исключили из стран-подписантов итогового коммюнике Иорданию и Ирак. Причины этого решения не называются. Таким образом, под документом подписались 82 делегата — 78 стран и 4 организации.

Россия не была приглашена на первую конференцию в швейцарском Бюргенштоке, однако президент страны Виола Амхерд выразила готовность страны организовать вторую подобную встречу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он считает, что следующее мероприятие должно привести к завершению конфликта.