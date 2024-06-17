Политолог оценил слова Зеленского об условиях переговоров с Россией

Безпалько: слова Зеленского об условиях переговоров с Россией не имеют значения

Слова президента Украины Владимира Зеленского относительно условий переговоров с Россией не имеют значения. Об этом РИА Новости заявил политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Значимым является только то, что Зеленский неожиданно для многих сменил риторику: то он запрещал себе вести переговоры, то теперь заявил о готовности к ним», — заявил политолог, добавив, что смена риторики Зеленского является позитивным моментом.

По его словам, компромиссным решением стал бы раздел Украины по коррейскому сценарию, а слова Зеленского больше похожи на соревнования в том, кто больше заявит о стремлениях к переговорам.

Ранее Безпалько заявил, что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, поставляемых Киеву странами Запада, против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приведет к тому, что данные системы станут более уязвимыми.