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15:22, 3 июня 2024Бывший СССР

Политолог назвал последствия использования ВСУ Patriot против российской авиации

Безпалько: применение Киевом против ВКС РФ систем Patriot сделает их уязвимыми

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) средств противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, поставляемых Киеву странами Запада, против Воздушно-космических сил (ВКС) РФ приведет к тому, что данные системы станут более уязвимыми. Об этом заявил политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передает Пятый канал.

По его словам, если ВСУ захотят использовать Patriot против российской авиации, им придется разместить их на передовой. В таком случае, объяснил Безпалько, все системы ПВО будут «рано или поздно выбиты» российскими военными.

«Придется продвигать системы максимально близко к фронту, что сделает их уязвимыми. Думаю, наши военные учтут все это. Те системы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые будут находиться ближе к фронту, просто будут уничтожаться», — назвал Безпалько последствия подобного использования Patriot Киевом.

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      Екатерина Грищенко
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