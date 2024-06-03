Экс-премьер Украины высказался об атаках ВСУ на российские территории

Азаров назвал разрешение Киеву наносить удары по России эскалацией конфликта

Разрешение Киеву наносить удары по России является эскалацией конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram.

«Если уже идут нападения на станции раннего предупреждения о ядерном нападении! Какая необходимость с точки зрения военного конфликта на Украине поражать эти станции раннего обнаружения? Никакой», — добавил Азаров.

Экс-премьер Украины также назвал российские станции раннего обнаружения целями не Вооруженных сил Украины (ВСУ), а Запада. По его словам, в настоящее время происходит «искусственное нагнетание».

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием по российским территориям. Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники, американский лидер разрешил Киеву атаки возле границ Харьковской области, при этом позиция Белого дома относительно ударов Украины вглубь пределов России не изменилась.