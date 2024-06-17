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09:11, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда высказалась о конкуренции в секс-индустрии

Адриана Чечик

Адриана Чечик . Фото: Inside OnlyFans / YouTube

Известная американская порноактриса Адриана Чечик рассказала о конкуренции в секс-индустрии. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Чечик рассказала, что в секс-индустрии плохо относятся к начинающим порноактрисам. «Они (представители индустрии для взрослых — прим. «Ленты.ру») ведут себя очень надменно, не верят, что ты задержишься в этой сфере надолго, потому что в индустрию приходит много девушек», — пояснила порнозвезда.

Модель также отметила, что в индустрии большая конкуренция. «Агенты намеренно закатывают драму о том, кого на этот раз выберут для съемок, и ты постоянно соревнуешься с другими девушками», — призналась она. Чечик пожаловалась, что из-за конкуренции актрисам приходится усердно работать без отпусков.

«Когда я устаю и прошу агента об отпуске, он говорит мне: "Хорошо, Адриана, но знаешь, мне стали говорить, что ты сильно поправилась". Потом мне приходится много тренироваться, худеть и отказываться от отдыха в пользу работы», — заключила порноактриса.

Ранее американская эротическая модель, 54-летняя звезда порно Сайрен Де Мер рассказала, как попала в индустрию в 37 лет. По ее словам, она стала сниматься в фильмах для взрослых благодаря мужу.

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      Олег Давыдов
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