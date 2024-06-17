Минобороны России сообщило об улучшении положения войск в Харьковской области

Российские войска улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 105-й и 125-й бригадам теробороны», — говорится в сообщении.

Помимо того, была отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, за сутки противник потерял до 300 бойцов, гаубицы Д-20 и Д-30, боевую машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и четыре пикапа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание санитарной зоны в Харьковской области должно обезопасить регионы России от обстрелов. «Эта работа продолжается, разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — сказал он.