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11:57, 17 июня 2024Мир

Премьер Израиля распустил военный кабинет

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил о роспуске кабинета военных действий
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jack Guez / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске кабинета военных действий, который был создан 11 октября, вскоре после атаки ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом Кнессета от "Национального единства" Бенни] Ганцем по его просьбе. Так как Ганц ушел, в кабинете больше нет необходимости», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что нового кабинета министров, сформированного из лидеров коалиционных партий, не будет. Такую идею ранее выдвинули министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

7 октября палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Лина Пивоварова
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