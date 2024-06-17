Преследовавшего бывшую жену петербуржца похитили военнослужащие

В Санкт-Петербурге преследовавшего бывшую жену мужчину похитили и избили военные

В Санкт-Петербурге мужчину, который длительное время преследовал бывшую жену, похитили и избили военнослужащие. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, россиянин не смирился с разводом и не оставлял попыток продолжить общение с экс-супругой. Выражалось это в звонках и стуках в дверь квартиры.

Петербурженке это надоело, и она пожаловалась на поведение бывшего своему новому возлюбленному — военнослужащему. Тот позвонил надоедливому сталкеру и попросил его угомониться. Мирной беседа не получилась. Мужчины договорились встретиться.

Молодой человек взял двух друзей из воинской части. Прибыв на место, они избили сталкера и усадили его в машину. Позже они отпустили его на волю, а бывший муж тут же набрал телефон полиции и заявил о похищении и побоях.

Военных отыскали и отвезли в отдел, материалы по их делу обещали передать в военно-следственный комитет.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга похитил трехлетнего сына у жены возле детского сада.