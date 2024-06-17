Редчайшего морского черта нашли на пляже Орегона впервые

Редчайшую рыбу-удильщика, которую также называют морским чертом, обнаружили на пляже американского штата Орегон. Об этом сообщает Fox News.

Частный океанариум штата Seaside Aquarium опубликовал фотографию жуткой находки в своих социальных сетях. По их данным, обнаруженная рыба относится к виду Himantolophus sagamius, встречающемуся в Тихом океане.

Морской черт с побережья Орегона стал 32-ой особью тихоокеанского вида, когда-либо обнаруженной людьми. В этом штате его нашли впервые. Прежде подобную рыбу видели в Новой Зеландии, Японии, на Гавайях, в Эквадоре, Чили, Калифорнии и России.

Seaside Aquarium написал, что им неизвестно, почему глубоководная рыба оказалась на берегу. Сотрудники океанариума оставили морского черта на пляже, чтобы он «стал частью естественного жизненного цикла».

Тихоокеанские рыбы-удильщики обитают на глубине от 610 до 1006 метров. Как и другие удильщикообразные, они хищные. Привлекать добычу им помогает свет, исходящий от фосфоресцирующей «удочки», которая растет из их головы.

Основными охотниками среди этого вида являются самки. Они в десять раз крупнее самцов, которые, как отметил Seaside Aquarium, ведут себя как паразиты: получают все питательные вещества от женских особей, за что постоянно снабжают их спермой. Представители вида Himantolophus sagamius не привередливы в еде и едят все, что попадает к ним в рот.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла загадочное змееподобное существо на пляже, когда выгуливала собак. Им оказался обычный угорь.