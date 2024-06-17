Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов

Page Six: певица Рианна приняла облысение после родов

Барбадосская певица Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. Комментарий исполнительницы приводит Page Six.

По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить «волнообразно». «Я думала, что они просто выпадут и снова отрастут», — объяснила она.

Знаменитость отметила, что этот опыт помог ей пересмотреть свой стиль. «Я научилась принимать себя. Это на самом деле заставило меня более творчески подходить к созданию причесок», — заявила звезда.

Ранее сообщалось, что Рианна показала внешность с натуральными волосами во время прогулки в Нью-Йорке. На размещенных журналистами кадрах певица предстала в черных укороченных брюках с широкими штанинами и сером обтягивающем топе на тонких бретелях, над которым виднелся кружевной бюстгальтер.