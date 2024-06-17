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16:36, 17 июня 2024Россия

Россиян эвакуировали из многоэтажки из-за моноколеса

Жителей Глазова эвакуировали из многоэтажки из-за загоревшегося моноколеса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жителей города Глазова в Удмуртии эвакуировали из многоэтажного дома из-за загоревшегося моноколеса. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в МЧС России, передает РИА Новости.

В ведомстве разъяснили, что из-за возгорания из дома по лестнице вывели четырех человек. «В одной квартире был мальчик с мамой, в другой — бабушка, в третьей — мужчина. С ними все хорошо», — заверили в МЧС.

Пожар распространился на двух квадратных метрах. В ликвидации возгорания участвовали девять спасателей и три единицы техники.

Выяснилось, что причиной произошедшего стало моноколесо. Его владелец пояснил, что целый день ездил на нем по жаре, а затем убрал в кладовку квартиры. Позже устройство задымилось.

Ранее сообщалось, что в городе Сафоново Смоленской области одна из квартир едва не вспыхнула из-за дверного звонка. Корпус устройства начал плавиться, и капли пластмассы падали на пол. В результате загорелся коврик под дверью, затем пламя перекинулось и на вход.

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      Анна Щербакова
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